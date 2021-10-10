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Полиция в Миннесоте задержала троих подозреваемых в стрельбе, в которой погибла женщина

Некоторые из задержанных находятся в больнице из-за травм, полученных в инциденте

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Сент-Поле (штат Миннесота) задержали троих человек, подозреваемых в стрельбе в одном из местных баров, в результате которой погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter полицейского управления города.

Сообщается, что некоторые из задержанных находятся в больнице из-за травм, полученных в инциденте. После того, как они будут выписаны, все трое задержанных будут помещены в тюрьму города, где будут ожидать предъявления обвинений.

В полиции подчеркнули, что, несмотря на задержание троих подозреваемых, расследование не завершено. Каких-либо других деталей в полиции не сообщили.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу в баре в одном из кварталов Сент-Пола. Пострадали по меньшей мере 14 человек, погибла 20-летняя женщина.

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