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В ОАЭ перехватили крупнейшую в регионе партию кокаина

Ее стоимость составила более $136 млн

КАИР, 10 октября. /ТАСС/. Полиция Дубая предотвратила контрабанду 500 кг кокаина стоимостью более $136 млн на "черном рынке". Об этом говорится в заявлении полиции эмирата, опубликованном в воскресенье на официальной странице в Facebook. Как отмечается, перехваченная партия наркотиков стала крупнейшей в регионе.

По информации силовых структур, задержан мужчина, гражданин одного из ближневосточных государств, который выступал "посредником в международном преступном синдикате". Наркотики были тщательно спрятаны под обшивкой грузового контейнера, прибывшего в морской порт. Кокаин предназначался для дальнейшего распространения в стране.

Действуя по наводке, полиция вела круглосуточное наблюдение за подозреваемым в рамках операции "Скорпион" и фиксировала все его передвижения, в том числе транспортировку контейнера на склад в другом эмирате и покупку электроинструментов для вскрытия тайника.

Подозреваемый был задержан с поличным во время облавы и обыска на складе. Отмечается, что ранее он уже имел судимость.

В начале сентября полиция Абу-Даби изъяла 815 кг наркотиков в результате отслеживания действий представителей наркобизнеса в социальных сетях.

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