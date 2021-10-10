На Украине пока не предъявили обвинение по факту смерти депутата Рады

КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Следствие на Украине пока не предъявляло обвинение по факту смерти депутата Верховной рады Антона Полякова. Об этом сообщил в воскресенье спикер министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Расследование в уголовном производстве продолжается, подозрения еще никому не были предъявлены. Судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего есть, кроме алкоголя, еще и такое химическое вещество, как метадон (в России включен в перечень наркотических средств - прим. ТАСС)", - сказал он. Шевченко отметил, что в настоящее время следствие выясняет, "какой именно метадон был, когда именно он попал в организм относительно времени смерти и как это могло повлиять на непосредственно смерть потерпевшего".

В пятницу Киевская городская прокуратура сообщила, что Поляков умер на 34-м году жизни в Киеве во время поездки в такси и что согласно результатам вскрытия, он "умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца".

Поляков стал депутатом Рады в 2019 году, его кандидатура была выдвинута президентской партией "Слуга народа" от Черниговской области, однако позже он был исключен из нее и стал членом депутатской группы "За будущее".