В Чили один человек погиб в ходе беспорядков

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 октября. /ТАСС/. Марш протеста в столице Чили Сантьяго в воскресенье завершился беспорядками, в ходе которых погиб один человек. Об этом сообщила радиостанция BioBioChile.

По ее данным, в женщину попала одна из петард, которые участники марша бросали в полицейских. Потерпевшая была доставлена в больницу, где скончалась от полученной травмы.

По данным полиции, в столкновениях пострадали 17 стражей порядка. "Девять человек были задержаны за нарушение правопорядка", - сообщили карабинеры в Twitter.

Акция протеста при участии около 350 человек носила название "Марш за сопротивления мапуче и автономию народов". Как сообщила радиостанция, столкновения с полицией начались после того, как манифестанты попытались перекрыть одну из улиц.

Мапуче - один из коренных народов Чили. Его представители требуют от правительства республики вернуть им земли предков. По данным переписи населения, проведенной в 2017 году, к мапуче себя относят 1,7 млн жителей страны. Они живут преимущественно в бедных районах Араукании.