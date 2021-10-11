В регионах РФ за сутки ликвидировали лесные пожары на площади 2 648 га

ТАСС, 11 октября. Специалисты за сутки потушили в регионах РФ лесные пожары на площади 2 648 га. Продолжаются работы по тушению возгораний на площади 577 га, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10 октября в России лесопожарными силами ликвидировано 28 лесных пожаров на площади 2 648 га. На 00:00 мск 11 октября на территории Российской Федерации действовало 27 лесных пожаров на площади 577 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Хабаровском крае действуют два пожара площадью 366 га, в Курганской области - два пожара на площади 117 га. В Свердловской области зафиксировано 16 пожаров на землях лесного фонда на площади 60 га, пожар площадью 8 га на землях иных категорий в Невьянском городском округе и два пожара площадью 3 га в Екатеринбурге. В Тюменской области действует пожар площадью 12 га, в Оренбургской области - два пожара площадью 10 га, в Забайкалье зафиксирован пожар площадью 2 га.

На тушении задействованы 526 человек, 179 единиц техники, одно воздушное судно, еще 13 воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 59 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим действует в 24 субъектах РФ.