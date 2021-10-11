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В Японии восстановили водоснабжение городского района после аварии

В течение восьми дней жителям доставляли воду цистернами

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Около 60 тыс. квартир и частных домов в городе Вакаяма в центральной части Японии вновь подключены в понедельник к водопроводу, работа которого была прервана еще 3 октября. Авария была вызвана обрушением моста, по которому проходят трубы, сообщил телеканал NHK.

Четверть населения Вакаямы, превышающего 364 тыс. человек, более недели была лишена регулярного водоснабжения. Все это время в пострадавший район воду доставляли цистернами, которые обслуживали в том числе подразделения вооруженных сил.

Власти намерены несколько дней проводить тщательный контроль качества воды в восстановленном трубопроводе.

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Япония
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