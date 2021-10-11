Поиски пропавшего на вулкане Ключевская сопка альпиниста приостановили из-за плохой погоды

ТАСС, 11 октября. Спасатели на Камчатке приостановили поиски альпиниста, пропавшего на вулкане Ключевская сопка в конце сентября. Специалисты достигли высоты 3,1 тыс. м, но не смогли продолжить восхождение из-за погодных условий, сообщается в понедельник на сайте территориального управления МЧС.

"На Камчатке спасатели вынуждены были приостановить поисковую операцию на Ключевском вулкане. Пятеро сотрудников краевого поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" достигли отметки 3,1 тыс. м, дальнейшее восхождение не представляется возможным из-за ухудшения метеоусловий. В настоящее время исполин покрылся снежным покровом толщиной более метра, что несет за собой риск схода одиночных лавин. Кроме того, в районе Ключевского вулкана установились крайне низкие температуры воздуха, в ночные часы столбик термометра опускается до минус 30 градусов" - говорится в сообщении.

Осложняет обстановку и подошедший к берегам полуострова циклон, который принес значительные осадки и усиление ветра.

Сообщение о пропаже альпиниста поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 1 октября. Как сообщил житель Свердловской области, 27 сентября он со своим товарищем начал восхождение к вершине Ключевского вулкана. На высоте около 4 тыс. м погода испортилась, усилился ветер, началась сильная метель. Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, а позже мужчины разделились. Один из них начал спуск в сторону домика на высоту 2 550 м, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал - на высоту 3 300 м.

Через два дня второй участник восхождения добрался до домика, но своего товарища там не встретил, сообщил об этом спасателям и запросил помощи. Мужчину эвакуировали в поселок Ключи, поиски второго альпиниста продолжались, пока позволяли погодные условия. Из-за сильной метели и нулевой видимости к вечеру 2 октября работы пришлось прекратить, поиски возобновились 5 октября на прилегающей к вулкану территории, восхождение на вулкан спасатели начали 6 октября.

Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота свыше 4,5 тыс. м. На вулкан ежегодно поднимаются десятки туристов.