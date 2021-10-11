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Штормовое предупреждение объявили на юге Магаданской области из-за сильного ветра

В Ольском районе прогнозируется штормовой северо-восточный ветер скоростью до 20 м/с

ТАСС, 11 октября. Спасатели в связи с прогнозируемой непогодой объявили на 11-12 октября экстренное предупреждение в Ольском районе, охватывающем территориально всю южную часть Магаданской области. Об этом сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 11-12 октября 2021 года. Существует вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня в Ольском городском округе, связанной с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, возникновением дорожно-транспортных аварий, обрушением и деформацией слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций", - рассказали в центре.

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в понедельник и вторник в Ольском районе прогнозируется штормовой северо-восточный ветер скоростью до 20 м/с. Сейчас в указанной местности спокойная погода без осадков, дует слабый ветер. Температура воздуха - плюс четыре градуса.

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