Штормовое предупреждение объявили на юге Магаданской области из-за сильного ветра

ТАСС, 11 октября. Спасатели в связи с прогнозируемой непогодой объявили на 11-12 октября экстренное предупреждение в Ольском районе, охватывающем территориально всю южную часть Магаданской области. Об этом сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 11-12 октября 2021 года. Существует вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня в Ольском городском округе, связанной с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, возникновением дорожно-транспортных аварий, обрушением и деформацией слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций", - рассказали в центре.

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в понедельник и вторник в Ольском районе прогнозируется штормовой северо-восточный ветер скоростью до 20 м/с. Сейчас в указанной местности спокойная погода без осадков, дует слабый ветер. Температура воздуха - плюс четыре градуса.