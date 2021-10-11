На территории угольного терминала в Ванинском районе Хабаровского края произошел пожар

ХАБАРОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Пожар на территории угольного терминала "Дальтрансугля" ликвидируют в Ванинском районе Хабаровского края, сообщили ТАСС на предприятии.

"Загорелась транспортерная лента. Это повлияло на работу предприятия. На погрузку", - сказал представитель предприятия.

Пожарные подразделения тушат возгорание на территории предприятия.

Сообщение о пожаре в терминале подачи угля на предприятии "Дальтрансуголь" в поселке Токи Ванинского района Хабаровского края поступило около полудня 11 октября. Незамедлительно подразделения выехали по повышенному номеру вызова, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что произошло загорание транспортерной ленты на участке от башни до причала. В момент происшествия погрузка здесь не велась, лента была чистая от угля", - говорится в распространенном релизе.

Открытое пламя сбито, идет проливка. Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают специалисты Госпожнадзора МЧС России и предприятия для установления причин возгорания. Задействовано 25 человек личного состава и девять единиц техники.