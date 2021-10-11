В Иркутской области произошло ДТП с автобусом

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Пассажирский автобус, большегруз и легковой автомобиль столкнулись в понедельник на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области. По предварительной информации, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"На 94-м км автодороги Р-258 "Байкал" произошло столкновение трех транспортных средств - пассажирского автобуса, большегруза Freelander и Honda Stepwgn. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительной информации, по меньшей мере двум участникам дорожного движения потребовалась помощь медиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это пассажиры автобуса.

Прокуратура по факту аварии начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, автобус вез в Тункинскую долину группу из 15 туристов. Все пассажиры доставлены в медучреждение для обследования и при необходимости оказания медицинской помощи.