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В результате обрушения здания в японском парке пострадали шесть человек

Среди пострадавших есть дети

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в развлекательном парке в префектуре Хиого на юго-западе главного японского острова Хонсю, где неожиданно обрушился пол на одном из этажей пятиэтажного здания с лабиринтом. В результате люди с третьего этажа упали на второй, сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo.

Двое из пострадавших, по данным агентства, получили многочисленные переломы, остальные получили ушибы. Среди пострадавших есть дети.

После инцидента парк был закрыт. В воскресенье его посетили около 2 тыс. человек.

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