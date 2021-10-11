В результате обрушения здания в японском парке пострадали шесть человек

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в развлекательном парке в префектуре Хиого на юго-западе главного японского острова Хонсю, где неожиданно обрушился пол на одном из этажей пятиэтажного здания с лабиринтом. В результате люди с третьего этажа упали на второй, сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo.

Двое из пострадавших, по данным агентства, получили многочисленные переломы, остальные получили ушибы. Среди пострадавших есть дети.

После инцидента парк был закрыт. В воскресенье его посетили около 2 тыс. человек.