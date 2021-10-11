Правоохранители проверят информацию об угрозе стрельбы в школе Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют информацию о возможной угрозе стрельбы в гимназии № 15 в Дзержинском районе Новосибирска, сообщил первый вице-мэр города Борис Буреев на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"Буквально сегодня в 09:40 (05:40 мск) поступила информация из Дзержинского района. Директор гимназии № 15 в чатах школьников увидел намек на то, что возможна стрельба в школе. <…> Связались с ОВД Дзержинского района, вызвали туда патруль и людей", - сказал он.

В гимназии ТАСС сообщили, что информация об инциденте не подтвердилась. "У нас все нормально, никакого инцидента нет", - сообщили в приемной учреждения. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области ТАСС рассказали, что не обладают информацией об инциденте.