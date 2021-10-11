Смог накрыл Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга и его пригородов жалуются на установившийся утром в понедельник сильный смог. В воздухе ощущается запах гари, передает корреспонднрт ТАСС.

Накануне в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, что в одном из микрорайонов на окраине Екатеринбурга тлеет торфяник, при этом открытого горения там не наблюдается.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на информацию центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что смог на территории некоторых районов Екатеринбурга вызван тлеющим торфяником в районе микрорайона Солнечный. "Для контроля обстановки в район была направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Свердловской области, в ходе обследования открытых очагов горения не выявлено. Тление происходит в толще торфяника на большой глубине. Для мониторинга пожарной обстановки планируется задействовать беспилотную авиационную систему", - уточнили там.

Сейчас, по данным федеральной Авиалесоохраны, в Свердловской области действуют 16 пожаров на землях лесного фонда на площади 60 га, пожар площадью 8 га на землях иных категорий в Невьянском городском округе и два пожара площадью 3 га в Екатеринбурге. 11 октября на юго-востоке региона продолжит сохраняться высокая и чрезвычайная пожарная опасность, уточнили в Уральском гидрометцентре.

В понедельник в Свердловской области ожидается облачная погода с прояснениями, возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, добавили в Уральском гидрометцентре. Температура воздуха может подняться до девяти градусов выше ноля.

Сильные природные пожары были зафиксированы в Свердловской области в конце августа. Тогда стояла аномальная жара без осадков, что способствовало быстрому распространению огня. Региональные власти отмечали, что число лесных пожаров в Свердловской области в 2021 году выросло в пять раз.