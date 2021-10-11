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Число пострадавших в аварии с автобусом в Приангарье увеличилось до четырех

Обстоятельства ДТП, которое произошло на федеральной трассе Р-258 "Байкал", выясняются

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате аварии с участием туристического автобуса в Иркутской области увеличилось с двух до четырех, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, в результате автоаварии за помощью к медикам обратились четыре пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в понедельник утром. Столкнулись автобус, который вез 15 туристов в Тункинскую долину, большегруз и легковой автомобиль.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Прокуратура проводит проверку.

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