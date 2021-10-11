Пожар на территории угольного терминала в Хабаровском крае полностью потушили

ТАСС, 11 октября. Пожарные полностью потушили возгорание на территории угольного терминала предприятия "Дальтрансуголь" в Ванинском районе Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 14:06 (07:06 мск) 11 октября пожар на предприятии "Дальтрансуголь" в поселке Токи Ванинского района Хабаровского края полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара было привлечено 25 человек личного состава и девять единиц техники. Пострадавших нет.

На месте продолжают работать специалисты Госпожнадзора МЧС России и сотрудники предприятия для установления причин возгорания. На предприятии ТАСС уточнили, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания.

Сообщение о пожаре на пульт пожарно-спасательной службы поступило около полудня в понедельник. Подразделения выехали по повышенному номеру вызова. Загорелась транспортерная лента. В момент происшествия погрузка там не велась. В "Дальтрансугле" ТАСС сообщали, что возгорание повлияло на работу терминала, в частности на погрузку угля.