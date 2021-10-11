В хранилище на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ливана произошел пожар

БЕЙРУТ, 11 октября. /ТАСС/. Пожар возник в понедельник в хранилище на нефтеперерабатывающем заводе "Аз-Захрани" на юге Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.
Как отмечает газета Jerusalem Post, загорелась одна из цистерн с бензолом.
بالفيديو ـ إندلاع حريق كبير داخل منشأة النفط في #الزهراني جنوب #لبنان https://t.co/yLoDVe4cXk pic.twitter.com/SGWsGPnikG— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) October 11, 2021
Al Jadeed подчеркивает, что существует угроза распространения огня, в связи с чем военнослужащие ливанской армии занимаются эвакуацией населения из близлежащих районов.
Причины возникновения пожара уточняются.