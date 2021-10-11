Более 40 человек эвакуировали из-за пожара в больнице на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Возгорание произошло в Александровской центральной районной больнице в Ставропольском крае, эвакуированы более 40 человек, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 06:12 мск поступила информация о пожаре по адресу: с. Александровское, ул. Красноармейская, 296, ГБУЗ СК "Александровская ЦРБ". По прибытии обнаружено загорание в подсобном помещении на четвертом этаже на площади 20 кв. м", - говорится в сообщении.

Была проведена эвакуация 44 человек, они размещены в соседних корпусах. "В 06:49 мск ликвидировано открытое горение. Предварительно, пострадавших нет", - сказано в пресс-релизе.