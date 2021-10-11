В Алтайском крае сбивший на автомобиле ребенка экс-директор школы получил три года колонии

БАРНАУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Бывший директор школы одного из сел Алтайского края получил три года колонии за то, что сбил ребенка и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Мужчина признан судом виновным по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Ему назначено три года колонии-поселения, в пользу ребенка с него будет взыскано 700 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда", - говорится в сообщении.

В октябре 2020 года в одном из сел Алтайского края ученик 10-го класса шел по обочине дороги в сторону школы, а директор ехал по проезжей части и, пытаясь объехать ямы, совершил наезд на ребенка. После этого он с скрылся места преступления, а автомобиль оставил у своих родственников, после чего вернулся на место ДТП. Родственники, узнав о случившемся, прибыли на место происшествия и увидели мальчика без сознания. "При этом виновник аварии оттаскивал мать от своего сына, успокаивал ее и говорил, что полицейские найдут человека, который сбил ребенка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, когда мальчик пришел в сознание, то рассказал, что машина, которая его сбила, принадлежит директору школы. До сих пор мальчик находится в тяжелом состоянии, ему требуются постоянный уход и реабилитация.