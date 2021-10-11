Трое неизвестных обстреляли автомобиль в центре Москвы и ранили водителя

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Трое неизвестных обстреляли автомобиль на Ленинском проспекте в центре Москвы, а затем скрылись. Водитель получил травмы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"10 октября в 20:43 к автомобилю заявителя подошли трое неизвестных и стали требовать, чтобы он вышел из машины. После один из них достал пистолет, предположительно пневматический, и произвел несколько выстрелов, в результате чего разбилось переднее водительское стекло автомобиля. Мужчина получил повреждение носа и руки", - сказал собеседник агентства, добавив, что потерпевший бросил машину и убежал в сторону метро "Октябрьская".

Инцидент произошел на Ленинском проспекте в районе дома 7а. Полиция по данному факту проводит проверку.