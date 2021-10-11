На Ямале возбудили дело в связи с жестоким обращением в школе с ребенком с инвалидностью

ТАСС, 11 октября. СК возбудил уголовное дело о халатности в специальной коррекционной школе в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа после обращения о жестоком обращении с ребенком с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками специальной коррекционной школы в отношении несовершеннолетней, имеющей ограниченные возможности здоровья, повлекшее существенное нарушение ее прав и законных интересов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в городе Новый Уренгой в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о том, что в специальной коррекционной школе №18 сотрудники жестоко обращаются с ее несовершеннолетним ребенком с инвалидностью.