После падения автобуса с рабочими в реку на севере КНР двое погибли

ПЕКИН, 11 октября. /ТАСС/. Два человека погибли и еще 14 пропали без вести в результате падения автобуса с рабочими в реку в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в районе города Шицзячжуан примерно в 07:00 по местному времени (02:00 мск). В момент аварии в салоне транспортного средства находился 51 человек. 39 пассажиров достали из воды на берег, но двоих из них не удалось спасти. Остальные по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 38 спасенных и 13 пропавших без вести.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.