Число задержанных по делу о нелегальном сбыте алкоголя в Оренбуржье увеличилось до 14

ОРЕНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Число задержанных в рамках расследования уголовных дел о нелегальном производстве, хранении или сбыте алкоголя в Оренбургской обалсти увеличилось до 14. Материалы об избрании им меры пресечения в скором времени поступят в суды региона, рассказали ТАСС в объединенной пресс-службе судов.

"В настоящий момент в суды Оренбургской области ожидается поступление пяти материалов об избрании меры пресечения лицам, подозреваемым в продаже суррогатного алкоголя. Также в Кувандыкский районный суд поступили материалы об избрании меры пресечения жителю села Никольское. В настоящее время районными судами уже избраны меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении восьми человек", - рассказали в пресс-службе. В Советском райсуде Орска в понедельник изберут меру пресечения в отношении трех человек, в Ленинском районном суде Орска во вторник - еще двум местным жителям.

Сообщения об отравлении контрафактным алкоголем начали поступать в ночь на 7 октября. Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, было изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости. Возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. По последним данным от региональных властей, погибли 30 человек, более 30 находятся под наблюдением врачей.