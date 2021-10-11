В квартире жителя Москвы нашли пять пистолетов, карабин и более 1,4 тыс. патронов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции при поддержке УФСБ задержали 45-летнего москвича по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в понедельник, в квартире у подозреваемого изъяты пять пистолетов, карабин, обрез, а также более 1,4 тыс. патронов.

"При осмотре квартиры на Зеленодольской улице, где проживает подозреваемый, полицейские обнаружили семь единиц оружия. Кроме того, оперативники изъяли картонные коробки и цинковый ящик с патронами", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что изъято пять пистолетов отечественного и иностранного промышленного производства, карабин и обрез, которые пригодны для стрельбы. Часть оружия восстановлена или переделана под стрельбу боевыми патронами. "Изъятые 1 409 патронов относятся к штатным боеприпасам к нарезному боевому оружию и пригодны для производства выстрелов из различных видов оружия", - отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что среди изъятого оружия есть пистолет "Люгер" немецкого производства и револьвер "Наган", относящиеся к оружию времен Великой Отечественной войны.