Участок трассы задымлен в Тюменской области из-за тления торфяников

ТЮМЕНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Задымление на участке 10-12 км зафиксировали на Тобольском тракте в Тюменской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Причиной задымления стало тление торфяников.

"На Тобольском тракте в районе села Щербак задымление на участке 10-12 км, видимость около 250 м. Движение не ограничено", - говорится в сообщении. В пресс-службе инспекции ТАСС добавили, что в этой местности тлеют торфяники.

По данным пресс-службы администрации Тюменского района, на утро понедельника действуют 2 ландшафтных пожара: площадь пожара в 4 км от поселка Боровский составляет - 4 га, площадь второго в 5 км от села Аманадское - 4 га. В локализации обоих пожаров задействовано 13 человек и шесть единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет.