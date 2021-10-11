Подозреваемого в поджоге здания правительства Мурманской области задержали

МУРМАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Мужчина, который бросил бутылку с зажигательной смесью в здание правительства Мурманской области в ночь на 1 октября, задержан силовиками. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах региона.

"Злоумышленник задержан. Парень молодой, 18 лет, житель Мурманской области, сознался в содеянном, сказал, что поджог совершил по личным соображениям. Обвинение ему пока не предъявили", - сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел в ночь на 1 октября, источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание правительства и скрылся. На месте произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить. В результате ЧП пострадал охранник частного охранного предприятия.