Суд оставил без изменения приговор бывшему вице-губернатору Приморья Вишнякову

ВЛАДИВОСТОК, 11 октября. /ТАСС/. Суд оставил без изменения приговор первой инстанции бывшему вице-губернатору Приморья Евгению Вишнякову, которому в июне назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно за превышение полномочий, сообщила пресс-служба Приморского краевого суда.

"Апелляционным постановлением Приморского краевого суда от 11 октября 2021 года приговор оставлен без изменения, апелляционные представление и жалобы - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

22 июня Фрунзенский районный суд Владивостока признал Вишнякова виновным в превышении полномочий и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Согласно тексту приговора, превышение должностных полномочий установлено при исполнении муниципального контракта на строительство газопровода в Уссурийске. По версии следствия, произошло незаконное увеличение на 53 млн рублей цены муниципального контракта с подрядчиком. Вишняков отдал распоряжение согласовать указанное увеличение цены контракта и заключить для этого мировое соглашение с подрядчиком, который собирался расторгнуть контракт из-за роста цен на материалы вследствие резкой девальвации рубля в 2014 году.

Вишняков, курировавший вопросы ЖКХ, ТЭК, тарифообразования, государственного жилищного надзора и управления природными ресурсами, был арестован 27 июля 2017 года. В то время он еще занимал должность вице-губернатора. В августе 2017 года он подал в отставку, уже находясь в СИЗО.