Мосгорсуд отпустил под домашний арест дезинсектора, арестованного по делу об отравлении

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест сотрудника частной компании Антона Котова, проводившего дезинсекцию в магазине "Магнит" и обвиняемого по делу об отравлении семьи арбузом.

Что известно об отравлении семьи на юго-востоке Москвы

"Мосгорсуд отпустил Котова под домашний арест, удовлетворив мою апелляционную жалобу. При этом прокуратура и следствие возражали против удовлетворения жалобы, но суд встал на нашу сторону", - сообщил ТАСС адвокат Андрей Сергеев.

Пресс-служба суда пока не прокомментировала эту информацию.

Дезинфектор ООО "Областной центр дезинфекции" Антон Котов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее Пресненский суд отправил его в СИЗО до 10 ноября. Вину он не признает.

По данным следствия, 9 сентября из квартиры жилого дома на Совхозной улице в Москве в разное время в медицинские учреждения с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной их смерти является острое отравление химикатами. Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.