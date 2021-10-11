{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Грузии отправил под арест обвиняемых в обрушении дома в Батуми

Двое обвиняемых являются рабочими, третий - владелец квартиры

ТБИЛИСИ, 11 октября. /ТАСС/. Батумский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для всех троих обвиняемых по делу о частичном обвале жилого дома в Батуми 8 октября. Об этом в понедельник сообщила ТАСС менеджер суда Инга Путкарадзе.

На эту тему

"Всем троим обвиняемым суд избрал заключение в качестве меры пресечения. Предварительное судебное слушание назначено на 1 декабря в 12:00 [11:00 мск]", - сказала Путкарадзе.

Заключения под стражу требовала прокуратура. Как сообщил журналистам прокурор Александр Дзирквадзе, с 4 по 8 октября обвиняемые вели ремонтные работы на первом этаже здания. Они снесли стены, в том числе несущие, что нарушило устойчивость дома и в конечном итоге привело к его обрушению. Двое обвиняемых являются рабочими, третий - владелец квартиры, где велись ремонтные работы.

Секция жилого дома в Батуми на улице 26 мая обрушилась 8 октября утром. Порядка 400 спасателей в непрерывном режиме работали более 24 часов для спасения людей, оказавшихся под завалами. Погибли девять человек. 11 октября в Грузии объявлено днем траура.

Теги
Грузия
Отравление контрафактным алкоголем в Оренбургской области
Следователи возбудили еще восемь уголовных дел по факту отравления алкоголем в Оренбуржье
Всего по данным делам задержали 15 человек
Читать полностью