В Кемерове изъяли боеприпасы и 12 единиц оружия в подпольных мастерских

КЕМЕРОВО, 11 октября. /ТАСС/. Деятельность двух подпольных мастерских, где кустарным способом изготавливали оружие и боеприпасы, пресечена в Кемерове. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе УФСБ по области.

"Сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии обнаружено и изъято 12 единиц огнестрельного оружия, 300 боеприпасов, 3,5 кг взрывных веществ. Дознавателями УМВД в отношении владельцев уже возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение огнестрельного оружия" и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконное хранение взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизы. По их результатам будут приняты решения о возбуждении новых уголовных дел о незаконном изготовлении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как уточнили в пресс-службе областного УФСБ, действия нелегальных оружейников будут квалифицироваться с учетом вступивших в июле изменений в УК РФ, которые усилили уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Максимальное наказание может составить до 20 лет лишения свободы.