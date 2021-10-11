В ДТП с грузовиком в Чечне пострадали три человека

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Два ребенка и водитель госпитализированы в результате столкновения грузовика и легковой машины на дороге Грозный - Червленная в Чеченской Республике. Об этом сообщили в понедельник в республиканском МВД.

"На дороге Грозный - Червленная водитель (1958 года рождения) машины марки ГАЗ-53 совершил столкновение с ВАЗ-2110 под управлением жителя г. Грозный (1992 года рождения). В результате ДТП пострадали водитель и два ребенка - пассажира "десятки". Пострадавшие с травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка для установления степени вины участников.