В Новосибирске раскрыли нарколабораторию, производившую мефедрон

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили и ликвидировали лабораторию по производству наркотиков в Новосибирске, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" по подозрению в организации лаборатории по производству наркотических средств задержан житель Красноярского края. Установлено, что злоумышленник прибыл на территорию Новосибирской области и арендовал дом в Мошковском районе. Затем он приобрел оборудование и ингредиенты, необходимые для изготовления мефедрона, и наладил его производство в одной из надворных построек с целью дальнейшего сбыта", - сказала она.

Во время обыска в доме было обнаружено 30 кг запрещенных веществ. Эксперты подтвердили, что это наркотик мефедрон. Также были изъяты компоненты, лабораторное оборудование, реактивы, химические весы и другое.

Возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере"). Предполагаемый владелец лаборатории заключен под стражу.