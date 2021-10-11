В одной из школ Махачкалы ученик смертельно ранил ножом одноклассника

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице, подтвердила ТАСС руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

"В одной из махачкалинских школ ученик нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице", - сказала она.

По ее словам, напавшего доставили в Кировский райотдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее об этом сообщалось со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как уточнил источник, оба мальчика - одноклассники, ученики 9-го класса школы №51.

Как уточнили ТАСС в Минобрнауки региона, на место происшествия прибыли врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев и сотрудники министерства.