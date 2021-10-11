Площадь тления торфяника на окраине Екатеринбурга составила около 120 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Площадь тления торфяника, из-за которого в Екатеринбурге появился сильный смог и запах гари, составляет около 120 га. Для разведки очагов тления используют беспилотники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Жители Екатеринбурга и его пригородов пожаловались на установившийся утром в понедельник сильный смог, в воздухе ощущался запах гари. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что в одном из микрорайонов на окраине Екатеринбурга тлеет торфяник, при этом открытого горения там не наблюдается.

"Для разведки очагов тления в воздух была поднята беспилотная авиационная система. По результатам авиаразведки площадь тления составляет порядка 120 га. С земли разведка проводится мобильной группой спасателей на квадроцикле", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с источниками задымления борются 49 человек личного состава и девять единиц спецтехники. Для снижения интенсивности задымления проводится проливка территории, от ближайшего водоема проложили магистральную линию.

Ранее в Уральском гидрометцентре пояснили ТАСС, что смог над Екатеринбургом продержится ближайшие два дня. Свердловское управление Роспотребнадзора проведет исследование качества воздуха в городе.

Сильные природные пожары были зафиксированы в Свердловской области в конце августа. Тогда стояла аномальная жара без осадков, что способствовало быстрому распространению огня. Региональные власти отмечали, что число лесных пожаров в Свердловской области в 2021 году выросло в пять раз.