Тела женщины и двух детей обнаружили под окнами дома на севере Москвы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Тела женщины и двух ее малолетних детей обнаружены под окнами жилого дома в Москве, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По факту обнаружения тел женщины и ее детей, одному из которых четыре года, а второму один месяц, возбуждено уголовное дело об убийстве", - сказал источник. По его словам, женщина с детьми выпали из окна дома 4/13 на Левобережной улице.

В свою очередь в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что погибшие получили повреждения, характерные для падения с высоты. Прокуратура проводит проверку по данному факту.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, причиной гибели женщины и двух ее малолетних детей, по предварительным данным, стал суицид. "<...> По ее словам, предварительно следствием установлено, что женщина взяла двоих детей и покончила собой. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних").