Экс-полицейского в Челябинске осудили условно за покушение на мошенничество на 25 млн руб.

ЧЕЛЯБИНСК, 11 октября. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал бывшего полицейского виновным в том, что он предложил бизнесмену заплатить 25 млн рублей за прекращение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и получил часть денег. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, говорится в материалах на сайте СУ СК России по региону.

"Суд признал бывшего сотрудника структурного подразделения ГУ МВД России по Челябинской области виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 ("Покушение на мошенничество") УК РФ. Приговором суда ему назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно", - сказано в материалах.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. По данным следствия, мужчина в 2019 году предложил бизнесмену выплатить ему 25 млн рублей за прекращение возбужденного уголовного дела за неуплату налогов. После передачи осужденному 200 тыс. рублей бизнесмен обратился в правоохранительные органы и сообщил о преступных действиях. Злоумышленник был задержан.