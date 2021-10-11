Уголовное дело возбудили по факту убийства ученика одноклассником в школе в Махачкале

ТАСС, 11 октября. Следователи возбудили уголовное дело после нападения ученика с ножом на сверстника в школе Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по Дагестану.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказал собеседник агентства.

По информации СК, школьник смертельно ранил ножом одноклассника во время драки.

"По версии следствия, 11 октября в помещении школы №51 Махачкалы между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанес удар ножом. От причиненного ранения подросток скончался в больнице", - сообщили в СУ СК.

В ведомстве добавили, что в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц из числа руководства школы, а также лица, сбывшего баллончик с газообразным веществом, несовершеннолетним. На место ЧП выехало руководство следственного управления и следственная группа из числа сотрудников СУ СК по Дагестану.