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Уголовное дело возбудили по факту убийства ученика одноклассником в школе в Махачкале

По данным регионального управления СК, инцидент произошел в результате драки
© Артем Геодакян/ТАСC, архив

ТАСС, 11 октября. Следователи возбудили уголовное дело после нападения ученика с ножом на сверстника в школе Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по Дагестану.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказал собеседник агентства. 

По информации СК, школьник смертельно ранил ножом одноклассника во время драки. 

"По версии следствия, 11 октября в помещении школы №51 Махачкалы между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанес удар ножом. От причиненного ранения подросток скончался в больнице", - сообщили в СУ СК. 

В ведомстве добавили, что в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц из числа руководства школы, а также лица, сбывшего баллончик с газообразным веществом, несовершеннолетним. На место ЧП выехало руководство следственного управления и следственная группа из числа сотрудников СУ СК по Дагестану.

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