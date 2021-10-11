В Петербурге закрыли дело в отношении бойца ММА Тарасова за драку из-за примирения сторон

ТАСС, 11 октября. Уголовное дело в отношении бойца ММА и блогера Артема Тарасова о драке на перроне Московского вокзала в Санкт-Петербурге прекращено в связи с примирением с потерпевшим - вице-президентом "Альфа-страхования" Андреем Сорокиным. Об этом сообщил адвокат спортсмена Андрей Алешкин.

"Стороны примирились. Дело прекращено без суда по согласованию с прокурором на транспорте города Санкт-Петербург", - сказал адвокат.

Накануне Тарасов опубликовал видео с извинениями Сорокину за "неприятный инцидент". В постановлении дознавателя о прекращении дела, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, отмечается, что Тарасов загладил причиненный ущерб, раскаялся и заверил, что "произошедшее послужило ему жизненным уроком и повлияло на его правосознание".

В конце апреля у знакомого Тарасова Никиты Солонина произошло в Петербурге "недоразумение с вице-президентом "Альфа-страхования" Андреем Сорокиным". Тарасов, как говорилось в постановлении о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), на платформе Московского вокзала "на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес головой не менее одного удара Сорокину в область верхней губы". Тот получил ушиб головного мозга и рану с гематомой на губе. Блогера с другом задержали и поместили в камеру временного содержания, где оставили на ночь "до вытрезвления". После инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.