В Удмуртии задержали группировку подпольных банкиров

МОСКВА, 11 октября, /ТАСС/. В Удмуртии задержали 10 участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, среди них полицейский. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета.

"Следственными органами СК по Удмуртской Республике по материалам УФСБ и МВД России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных документов и злоупотреблении должностными полномочиями. По подозрению в их совершении задержаны 10 жителей региона, в том числе бывший и действующий сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД", - сообщили в СК. Всем им предъявлено обвинение.

В период с 2018 года по октябрь 2021 года обвиняемые незаконно осуществляли банковскую деятельность, используя реквизиты свыше 30 подконтрольных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность и имели признаки фирм-однодневок. За денежное вознаграждение в размере не менее 6% участники группировки проводили банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию по расчетным счетам в общей сумме более 200 млн рублей. С них по поручению физических и юридических лиц они снимали денежные средства и передавали заказчику.

Доход участников преступной группы составил более 19 млн рублей.

По ходатайству следователя в отношении ее организатора судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных обвиняемых - домашний арест и запрет определенных действий. Проведено более 40 обысков, изъята финансовая документация, крупные суммы денежных средств наличными и банковские карты.