В Алтайском крае возбудили дело после сообщения об удержании пациентки в ковидарии

БАРНАУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после сообщения о насильном удержании 86-летней жительницы региона в больнице Рубцовска, сообщает Следственный комитет РФ в понедельник.

В минувшую пятницу в соцсетях и местных СМИ появилось сообщение о том, что пожилую жительницу региона насильно удерживали в ковидном госпитале, применяя физическую силу. По данным Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю, с заявлением в полицию обратился сын женщины, который пожаловался, что в госпитале у нее забрали сотовый телефон и применили физическую силу.

"По предварительным данным следствия, в сентябре 2021 года сотрудники одной из больниц Рубцовска, применяя насилие к пациентке, насильно удерживали ее в учреждении. Кроме того, пациентке оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности ее жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей") и п. "в" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы человека, с применением насилия").