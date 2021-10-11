Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об убийстве школьника в Махачкале

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве школьника одноклассником в Махачкале. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК.

"Председатель СК поручил руководителю следственного управления СК по Республике Дагестан Щурову А. П. доложить о ходе проведения первоначальных следственных действий, дать жесткую правовую оценку действиям должностных лиц из числа руководства школы, ответственных за обеспечение безопасности в здании, а также оперативно установить причины и условия произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Проверку школы организовала прокуратура Дагестана. Полицейские проводят беседу с одноклассниками участников инцидента в школе.

"Место преступления оцеплено. Ведется беседа с одноклассниками", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

По версии следствия, 11 октября в школе № 51 Махачкалы между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанес удар ножом. От причиненного ранения подросток скончался в больнице. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".