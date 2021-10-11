Прокуратура возбудила дело в отношении двух сотрудников МВД Абхазии после стрельбы

СУХУМ, 11 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Абхазии завершила проверку инцидента со стрельбой в Сухуме 30 сентября с участием депутата парламента Гарри Кокаи и представителей руководства МВД. По результатам проверки в отношении двух высокопоставленных сотрудников МВД возбуждено уголовное дело, сообщил на заседании парламента генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба.

"Генпрокуратура завершила доследственную проверку по факту применения насилия в отношении ветеранов [войны 1992-93 годов], хулиганства, незаконного хранения и ношения оружия, оскорбления представителя власти. Проверка проведена объективно и в полном объеме. В отношении заместителя министра внутренних дел Раща Цвижбы и замкомандира СОБРа Дадына Чачхалии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 288 ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"), которая предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет", - сообщил генпрокурор.

Кроме того, Агрба сообщил, что в действиях депутата парламента усматриваются признаки хулиганства и оскорбление представителя власти. "В действиях депутата Гарри Кокаи Генпрокуратура усматривает признаки преступления, предусмотренные ст. 207 ("Хулиганство") и ст. 321 ("Оскорбление представителя власти") УК Республики Абхазия. В отношении второго депутата - Алмасхана Ардзинбы, есть все доказательства того, как он подъехал к МВД и произвел 20 выстрелов в воздух. Показания давать он отказывается, но у него есть такой автомат, а с учетом неприкосновенности не представляется возможность обыска его жилища", - сказал Агрба.

"Если Верховный суд [Абхазии] представит заключение о наличии состава преступления у депутатов Кокаи и Ардзинбы, будем обращаться в парламент для получения согласия на возбуждение уголовного дела", - добавил он.

Что касается действий главы МВД Дмитрия Дбара, то, по словам генпрокурора, в них "состав преступления не усматривается". "Но с учетом того, что он [министр] находился в этом месте и с его участием произошел инцидент, который впоследствии не смог предотвратить, Генпрокуратура намерена обратиться к президенту Аслану Бжании с представлением о применении в отношении Дбара дисциплинарного взыскания и определении целесообразности пребывания его в должности министра", - сказал Агрба.

Генпрокурор отметил, что опрошенные очевидцы и участники инцидента не заявили о том, что Дбар кого-то оскорблял или применял насилие. "Единственное, что изначально были законные требования выдать пистолет, Кокая отказался выполнять требования министра, возникла потасовка, которая переросла в конфликт с применением насилия. Сожалею, что с нашими ветеранами произошла такая ситуация", - заключил Агрба.

Об инциденте

По данным МВД, вечером 30 сентября, когда в республике отмечали День победы и независимости, депутат парламента Гарри Кокая на площади им. Багапша на сухумской набережной произвел пять выстрелов из пистолета в воздух. Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны. В результате действий сотрудников МВД депутат и несколько ветеранов получили увечья. В связи с этим прошли акции протеста односельчан пострадавших.