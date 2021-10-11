В Волгограде задержали жителя Калмыкии, который вылил спиртное в Вечный огонь

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Волгограде 35-летнего ранее судимого жителя Республики Калмыкия, который выливал в Вечный огонь спиртной напиток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Полицейские патрульно-постовой службы задержали 35-летнего ранее судимого жителя Калмыкии, который в состоянии алкогольного опьянения сидел возле Вечного огня братской могилы на Аллее Героев и выливал в огонь принесенный с собой спиртной напиток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения")", - говорится в сообщении.

Нарушитель был доставлен в отдел полиции, в отношении него пока составлен административный материал.