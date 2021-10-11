В Воронеже городской маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем

ВОРОНЕЖ, 11 октября. /ТАСС/. Пассажирский маршрутный автобус №6 и легковой автомобиль столкнулись в Воронеже, в результате ДТП пассажир автобуса с травмами доставлен в больницу. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

"В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автобуса и был доставлен в медицинское учреждение", - сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, ДТП произошло в Воронеже на улице Степана Разина около 07:10 мск. Автомобиль Datsun mi-Dо под управлением 61-летней женщины столкнулся с пассажирским автобусом ЛиАЗ маршрута №6 под управлением 44-летнего мужчины. По предварительным данным, легковой автомобиль при повороте не уступил дорогу пассажирскому автобусу.

"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", - сообщила пресс-служба.