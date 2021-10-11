В России за два года в полтора раза выросло число IT-преступлений

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Количество IT-преступлений в России на фоне пандемии коронавируса выросло за последние два года в полтора раза и продолжает расти. Об этом сообщили глава МВД России Владимир Колокольцев.

Министр отметил, что под влиянием пандемии усилился процесс цифровизации общества, люди перешли на удаленный режим работы и учебы, в связи с чем возрастала их активность в интернете. Кроме того, организации стали чаще задействовать электронные платформы для оказания услуг. Все эти факторы обусловили дальнейший рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. "В России их число за последние два года увеличилось в полтора раза и продолжает расти. Основную часть таких посягательств составляют мошенничества", - сказал Колокольцев.