Погибшая в Москве вместе с двумя детьми женщина страдала душевным расстройством

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Женщина, покончившая с собой вместе с детьми на севере Москвы, по предварительным данным, страдала душевным расстройством. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В последнее время у нее было депрессивное состояние. К суициду могло подтолкнуть душевное расстройство", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в рамках расследования дела будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительной информации, в момент ЧП 34-летняя женщина была дома с детьми одна.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что 11 октября вблизи жилого дома по улице Левобережной было обнаружено тело женщины и двух ее малолетних детей с травмами, характерными при падении с высоты. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних"). Погибшим детям было четыре года и один месяц. Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела.