Экс-главу волгоградского поселка осудили на два года колонии за гибель девочки в фонтане

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего главу Березовского сельского поселения в Волгоградской области к двум годам колонии по уголовному делу о халатности, повлекшей гибель ребенка в фонтане. Установлено, что фигурант принял работы по строительству фонтана в парке без надлежащей проверки их качества, сообщила в понедельник старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Даниловский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении главы Березовского сельского поселения Даниловского муниципального района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). Суд приговорил фигуранта к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, также он лишен права занимать управленческие должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет", - сказала она.

В судебном заседании установлено, что фигурант уголовного дела принял работы по строительству фонтана в парке станицы Березовская без надлежащей проверки их качества. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, свою вину экс-глава поселка в ходе судебного рассмотрения уголовного дела не признал. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что уголовные дела по факту гибели девятилетней девочки в фонтане были возбуждены в отношении главы сельского поселения Даниловского района и работника подрядной организации. По данным следствия, летом 2018 года глава сельского поселения без проведения аукциона и разработки проектной документации заключил договоры подряда с индивидуальным предпринимателем на строительство фонтана в сельском парке. Работы были выполнены ландшафтным дизайнером быстро, однако, как выяснилось, некачественно. Фонтан работал два года и все это время представлял реальную угрозу для населения - расположенная в его чаше электропроводка не была оснащена механической защитой, установленный насос не был предназначен для откачки и перекачки воды в подобных сооружениях, отсутствовало устройство автоматического отключения питания. 5 июля 2020 года девятилетняя девочка, играя возле фонтана, уронила свою кепку в наполненную водой чашу, а когда попыталась ее достать, получила сильнейший удар током и умерла на месте происшествия.