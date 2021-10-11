В Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской АО с подтопленных территорий сошла вода

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. МЧС отмечает спад уровней паводковых вод на территории Сибири и Дальнего Востока России, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"На контроле ведомства находится паводковая обстановка. На территории субъектов Сибири и Дальнего Востока наблюдается устойчивый спад воды", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, в трех регионах остаются подтопленными 64 дачных дома и более 250 приусадебных участков. При этом Хабаровский край, Амурская и Еврейская автономная области полностью освободились от паводковых вод. Во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России добавили, что на Среднем и Нижнем Амуре уровень воды выше уровня поймы сохраняется в Еврейской автономной области и Хабаровском крае на 73 см и 200 см соответственно. "В течение недели прогнозируется дальнейший его спад с освобождением подтопленных приусадебных участков, объектов инфраструктуры и сельхозугодий", - отметили в специалисты института.

На Кубани и в Дагестане вода сошла с подтопленных территорий. Продолжается восстановление электроэнергии в семи населенных пунктах. Работают комиссии по оценке ущерба.