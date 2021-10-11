Режим ЧС ввели в Хабаровске из-за африканской чумы свиней

ХАБАРОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Власти ввели в Хабаровске режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней в одном из хозяйств. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"В связи с установлением диагноза "африканская чума свиней" у домашних животных, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, расположенном в Хабаровске на улице Троицкая, 2, администрация города вводит режим ЧС для органов управления и сил Хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС", - говорится в сообщении.

Предусматривается проведение нескольких противоэпидемических мероприятий.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание, его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей. Заболевание распространяется быстро, наносит большой материальный ущерб сельскому хозяйству. Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней ликвидируют, туши сжигают. Проводятся дезинфекция, дезинсекция и дератизация мест содержания животных.