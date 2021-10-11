В водный канал в Адыгее упала фура с нефтепродуктами

МАЙКОП, 11 октября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль с нефтепродуктами упал в понедельник в Чибийский канал на территории Тахтамукайского района Адыгеи. Разгерметизации цистерны не произошло, водитель погиб, сообщила пресс-служба МВД по республике.

"ДТП произошло на 8-м км дороги "Южный подъезд к городу Краснодару". Грузовой автомобиль, предназначенный для перевозки нефтепродуктов, съехал с проезжей части в ответвление Чибийского канала. Разгерметизации цистерны не произошло. Водитель погиб", - говорится в сообщении.

Причина смерти водителя грузовика - 54-летнего жителя Краснодара - будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По факту ДТП полицией Тахтамукайского района проводится проверка. На месте происшествия работают дополнительные наряды ДПС и экстренные службы.