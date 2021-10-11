Власти сообщили, что у напавшего с ножом на ученика в Махачкале были проблемы с поведением

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Напавший с ножом на одноклассника ученик махачкалинской школы №51 ранее попадал в поле зрения педагогов и психологов как проблемный, у него были проблемы с учебой и поведением, рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова.

"Мальчик сложный, изначально проблемный. Он уже попадал в поле зрения и педагогов, и психологов, учился плохо, были проблемы с поведением. Родители были в курсе, но никто не предполагал степень возможной трагедии. Он поменял уже одну школу, какое-то время находился на домашнем обучении, в эту школу был переведен недавно", - сказала Ежова.

Она добавила, что семья подростка не является неблагополучной. "Семья полная, какого-то ярко выраженного социального или материального неблагополучия нет, это единственный ребенок в семье", - пояснила детский омбудсмен.

По ее словам, занятия в школе, где произошла трагедия, приостановлены, ведутся следственные действия, дети отпущены домой. "Но вокруг школы огромное количество людей - дети, родители, все потрясены случившимся", - добавила собеседница агентства.

Детский омбудсмен также уточнила, что в школе, где произошло ЧП, заключен договор на охрану, установлен металлоискатель, охранник находится на месте. "Видимо, металлоискатель не сработал по каким-то причинам", - сказала она.